Scontro Huijsen-Conceicao | c’è uno sputo ma è giallo sull’accaduto

Nel cuore di un emozionante match tra Real Madrid e Juventus, le tensioni hanno raggiunto l’apice con lo scontro Huijsen-Conceicao. Un episodio che ha lasciato il segno: uno sputo e un cartellino giallo per entrambi i protagonisti, alimentando il dibattito sull’accaduto. Ma cosa è realmente successo in quell’istante? Scopriamo i dettagli di questa vicenda che ha acceso le discussioni nel mondo del calcio.

Ecco cosa è successo nel corso del match tra il Real Madrid e la Juventus, valevole per gli Ottavi di finale del Mondiale per Club Real Madrid-Juventus, valevole per gli ottavi di finale del Mondiale per Club, è stata la partita anche di Dean Huijsen. (LaPresse) – Calciomercato.it L’ex difensore, venduto la scorsa estate al Bournemouth per una cifra sui 20 milioni di euro totali, è il grande rimpianto del popolo bianconero. C’era dunque grande curiosità nel vederlo all’opera con il Real Madrid, che ha pagato 58 milioni per strapparlo agli inglesi. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Scontro Huijsen-Conceicao: c’è uno sputo, ma è giallo sull’accaduto

