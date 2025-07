Anche la Juve saluta il Mondiale per Club eliminata dal Real Madrid

Il sogno mondiale per la Juventus si chiude con un'eliminazione amara, lasciando il palco a un Real Madrid determinato e vincente. Dopo una prima frazione equilibrata, i bianconeri hanno dovuto cedere il passo alle folate iberiche, segnando ancora una volta quanto il calcio sia imprevedibile e appassionante. La sfida di Miami ci ricorda che ogni grande impresa richiede cuore e strategia: ora, testa alta e avanti verso nuove sfide!

Miami, 1 luglio 2025 - Dopo l' Inter anche la Juventus saluta il Mondiale per Club. All'Hard Rock Stadium di Miami i bianconeri cedono il passo di fronte al Real Madrid, che si impone 1-0 grazie alla rete nella ripresa di Gonzalo Garcia. Dopo un buon primo tempo, giocato alla pari con i Blancos, nel secondo i piemontesi soffrono le folate iberiche e alla fine devono arrendersi al maggior tasso tecnico degli avversari. Le scelte dei due allenatori. Real Madrid (4-3-3): Courtois; Alexander Arnold, Rudiger, Huijsen, Fran Garcia; Bellingham, Tchouameni, Arda Guler; Valverde, Gonzalo Garcia, Vinicius Jr. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Anche la Juve saluta il Mondiale per Club, eliminata dal Real Madrid

In questa notizia si parla di: realmadrid - saluta - mondiale - club

Con la sconfitta contro il Fluminense, l'Inter saluta il Mondiale per Club e mette il punto su una stagione lunghissima: i nerazzurri hanno giocato ben 63 partite. 38 in Serie A, 15 in Champions League, 4 in Coppa Italia, 4 al Mondiale per Club e 2 in Supercoppa Vai su Facebook

Mondiale per Club: Il Real Madrid elimina la Juventus e vola ai quarti di finale. Decisivo un gol di Garcia; Anche la Juve saluta il Mondiale per Club, eliminata dal Real Madrid; Mondiale per Club 2025, la Juventus si arrende al Real Madrid e saluta gli Usa - LaPresse.

Mondiale per Club 2025, la Juventus si arrende al Real Madrid e saluta gli Usa - Dopo la sconfitta dell’Inter contro il Fluminense, anche la Juventus è costretta ad abbandonare il Mondiale per Club 2025. Segnala msn.com

La Juve si arrende al Real Madrid e saluta il Mondiale per Club: decide un gol di Gonzalo Garcia - 0 grazie al gol siglato nella ripresa del giovane Gonzalo Garcia. msn.com scrive