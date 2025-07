I nuovi cannibali

In un mondo saturo di notizie spesso distorte o sensazionalistiche, è difficile distinguere tra realtà e finzione. La verità si nasconde spesso dietro titoli allarmistici e dettagli grotteschi, mentre i veri eventi si svolgono lontano dai riflettori. La grande notizia, invece, è che gli ucraini stanno ritrovando la loro forza e resilienza. È ora di guardare oltre le apparenze e scoprire cosa si cela davvero dietro le immagini più scioccanti.

Ma come fa un giornale serio (serio?) come La Stampa a scrivere che i soldati russi, ridotti alla fame, mangiano i loro compagni morti? È grottesco. Pino Somma via email Gentile lettore, lasci stare i giornali. La grande notizia è che finalmente gli ucraini hanno ritrovato la verve di un tempo, quella che tanto ci ha deliziati. Ricordiamo Putin malato che beve sangue di cervo, la chiesa bombardata ma poi si vedono le donne delle pulizie ucraine che sollevano le macerie di polistirolo, l’esercito russo che va alla carica con le pale, i russi che disertano perché non sono arrivati i calzini di lana, i russi che rubano dai frigoriferi i chip necessari ai missili. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it