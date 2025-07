Lautaro Martinez niente rientro in Italia! Partenza diversa per il capitano

Lautaro Martinez ha scelto un percorso diverso rispetto ai suoi compagni, lasciando l’Italia per motivi personali e professionali. Con l’Inter che si prepara a tornare a Milano dopo il Mondiale per Club, il capitano argentino preferisce prendersi un momento di pausa fuori dal consueto rientro. Questa decisione insolita apre nuove prospettive sul suo futuro e sulla sua presenza alla ripresa della stagione. Ma quali sono le motivazioni dietro questa scelta?

Con l’uscita dal Mondiale per Club, l’Inter adesso godrà di un lungo periodo di pausa prima di ritrovarsi a Milano per dare il via alla nuova stagione. Chi non partirà con la squadra in direzione Italia sarà proprio Lautaro Martinez, ed ecco perché. RIENTRO – Nella giornata tra oggi e domani, è previsto il rientro a Milano della squadra, ma tra i giocatori non ci sarà Lautaro Martinez. L’attaccante argentino ha deciso di prendere una strada diversa rispetto al resto del gruppo. Invece di tornare in Italia insieme ai compagni, il numero dieci nerazzurro ha scelto di volare direttamente verso l’ Argentina, dove trascorrerà il suo periodo di vacanza. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Lautaro Martinez, niente rientro in Italia! Partenza diversa per il capitano

