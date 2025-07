David Juve l’attaccante si avvicina ai bianconeri! Tutti gli ultimi aggiornamenti sul bomber canadese | ore decisive

Il calciomercato Juventus si infiamma con il possibile arrivo di Jonathan David, il talentuoso attaccante canadese ex Lille. Le ultime ore sono decisive, con il suo approdo a Torino che potrebbe concretizzarsi come free agent al termine del contratto con il Lille. Un’operazione che potrebbe rivoluzionare l’attacco bianconero e aprire scenari sorprendenti per la prossima stagione. Resta con noi per scoprire tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

David Juve, l’attaccante si avvicina ai bianconeri: tutti i dettagli sulle mosse dei bianconeri in attacco. Jonathan David, l’attaccante canadese ex Lille, sta diventando sempre piĂą un obiettivo concreto per il calciomercato Juve. Come riportato da Nicolò Schira su X, David potrebbe arrivare a Torino come free agent al termine del suo contratto con il club francese, creando un’opportunitĂ di mercato molto interessante per i bianconeri. Il contratto di Jonathan David con il Lille sta per scadere e, sebbene ci siano altre squadre interessate, la Juve sembra in pole position per ottenere il suo trasferimento. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - David Juve, l’attaccante si avvicina ai bianconeri! Tutti gli ultimi aggiornamenti sul bomber canadese: ore decisive

