Investì e lasciò morire Ambra De Dionigi sul ciglio della strada | Samuele Gadola patteggia 3 anni

Un tragico incidente scuote la comunità di Nibionno: Samuele Gadola, l’operaio coinvolto nella morte di Ambra De Dionigi, ha scelto di patteggiare una pena di tre anni di reclusione. Un verdetto che riaccende il dibattito sulla responsabilità e sulla giustizia nel difficile mondo delle strade italiane. La vicenda, ancora aperta, ci invita a riflettere sull’importanza della prudenza e del rispetto sulle nostre vie quotidiane.

Tre anni di pena per l’operaio che travolse Ambra De Dionigi. Ha patteggiato una pena di 3 anni di reclusione Samuele Gadola, il 50enne di Carate Brianza (Monza e Brianza) arrestato lo scorso febbraio con l’accusa di omicidio stradale aggravato dalla fuga. L’uomo aveva investito e ucciso Ambra De Dionigi, 29 anni, nella serata del 22 dicembre 2024, a Nibionno (Lecco), per poi allontanarsi dal luogo dell’incidente a bordo del suo furgone da lavoro, lasciando la giovane agonizzante al freddo sul ciglio della Statale 36. La sentenza è stata emessa oggi dal giudice per l’udienza preliminare Salvatore Catalano, a seguito della richiesta di patteggiamento formulata dall’imputato, che ha scelto di evitare il processo dibattimentale. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it