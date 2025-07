Pace e giustizia la sfida dei preti di frontiera

In un mondo attraversato da tensioni e minacce crescenti, i preti di frontiera si ergono come custodi di pace e giustizia, affrontando sfide epocali con coraggio e speranza. L'emergere di un «uomo planetario» richiede un impegno condiviso che superi confini e divisioni, per costruire un futuro più equo e sostenibile. È questa la vera sfida che ci attende: trasformare le crisi in opportunità di unità e rinascita.

In uno scenario in cui «la minaccia di morte» ci sta venendo incontro «come una selva di missili o come catastrofe dell'equilibrio ecologico», la nascita di un nuovo «uomo planetario».

