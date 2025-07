Concorso Dirigenti Scolastici 2023 | pubblicate le graduatorie di merito In aggiornamento

Il concorso per dirigenti scolastici 2023 entra nel vivo con la pubblicazione delle graduatorie di merito, una fase cruciale per i candidati in attesa di sapere il loro destino. Gli Uffici Scolastici Regionali stanno aggiornando le classifiche, mentre si avvicinano le prove orali, dopo la prova scritta del 30 ottobre 2024. Rimanete sintonizzati per tutte le ultime novità e aggiornamenti…

Gli Uffici Scolastici Regionali (USR) hanno iniziato a pubblicare le graduatorie relative al concorso ordinario per 587 dirigenti scolastici, secondo quanto stabilito dal DM 1942022 e dal DD n. 2788 del 18 dicembre 2023. La prova scritta del concorso si √® svolta il 30 ottobre 2024, e attualmente sono in corso le prove orali. In . Concorso Dirigenti Scolastici 2023: pubblicate le graduatorie di merito In aggiornamento . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

