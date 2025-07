Ronnie Coleman ricoverato la leggenda del body building in condizioni complesse

La leggenda del body building, Ronnie Coleman, si trova attualmente in condizioni critiche a causa di un'emergenza medica. Dopo aver dominato le scene come otto volte Mr Olympia, ora affronta una sfida per la vita che ha allarmato fan e colleghi di tutto il mondo. La sua famiglia, attraverso i social, rassicura sulla sua stabilità, ma la battaglia contro l'infezione del sangue resta difficile. Ronnie, icona di forza e determinazione, continua a ispirarci anche nei momenti più complessi.

(Adnkronos) – Ronnie Coleman, leggenda del body building e otto volte Mr Olympia, ha avuto un'"emergenza medica" durante il fine settimana, come confermato dalla sua famiglia sui social media. Il bodybuilder 61enne originario della Louisiana soffre di "un'infezione del sangue" ed è sotto "intensa supervisione medica", ha dichiarato la famiglia di Coleman in un comunicato . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: coleman - ronnie - leggenda - body

Ronnie Coleman ricoverato per un'infezione del sangue: il calvario della leggenda del bodybuilding - Ronnie Coleman, leggenda vivente del bodybuilding e otto volte Mister Olympia, sta affrontando un grave momento di crisi sanitaria.

Rubiel Mosquera alias "Neckzilla" domenica sarà in gara a Milano insieme agli italiani Andrea Presti e Giulio Albi. Seguici su instagram x tutti gli aggiornamenti https://www.instagram.com/abruzzo_bodybuilding Vai su Facebook

Ronnie Coleman ricoverato, la leggenda del body building in condizioni complesse; Fair Play Menarini: Luis Figo tra i grandi dello sport premiati nel 2025; Lecco, 'smascherata' dopo insulti anonimi sui social: si dimette l'assessora paladina del cyberbullismo.

Ronnie Coleman ricoverato, la leggenda del body building "in condizioni complesse" - Ronnie Coleman, leggenda del body building e otto volte Mr Olympia, ha avuto un'"emergenza medica" durante il fine settimana, come confermato dalla sua famiglia sui social media. Come scrive adnkronos.com

Ronnie Coleman ricoverato per un'infezione del sangue: il messaggio della famiglia e le ultime sul bodybuilder americano - La leggenda del bodybuilding è ricoverato in ospedale in gravi condizioni a causa di un'infezione al sangue scatenata da batteri ... Secondo msn.com