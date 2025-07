WWE | Nel 2026 saranno tre i PLE in Arabia Saudita

Nel 2026, la WWE porterà in Arabia Saudita tre grandi eventi Premium Live Events, consolidando una partnership che dura ormai da anni. Dal primo concept di semplici house show a iniziative di portata mondiale, questa collaborazione si è evoluta in un piano decennale ricco di spettacoli memorabili. Con le finali dei tornei di King e Queen of the...

La partnership tra la WWE e il governo dell’ Arabia Saudita continua ormai senza interruzioni da diversi anni. Ciò che nel 2014 era iniziato come una serie di house shows, si è evoluto nel 2018 in un piano decennale che prevede diversi PLE nel paese mediorientale. Si era partiti con degli show speciali, senza particolari risvolti sulle storyline, per arrivare oggi a degli show importantissimi – con le finali dei tornei di King e Queen of the Ring che si tengono proprio in Arabia, e con diversi match titolati sempre presenti nei PLE con le star più importanti, anche quelle meno “scontate” come CM Punk. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Nel 2026 saranno tre i PLE in Arabia Saudita

In questa notizia si parla di: arabia - saudita - saranno - partnership

Trump è arrivato a Riad in Arabia Saudita - Donald Trump è atterrato a Riad, Arabia Saudita, per una missione cruciale nel Medio Oriente. L'accoglienza ufficiale, con un tappeto viola steso per scendere dall'Air Force One, ha visto protagonista il principe ereditario Mohammed bin Salman.

Jayco-AlUla nuova partnership con la Federazione Ciclistica Saudita: Siamo felici di poter aiutare le nuove generazioni: Vai su X

Abbiamo avuto l’onore di ospitare una delegazione saudita composta da alti rappresentanti del Ministero della Salute. ? Nel corso del meeting, che si è aperto con i saluti istituzionali del nostro CEO, dr. Francesco Galli, e dr. Masroor Haq, Global Head of Vai su Facebook

Sony Music, una nuova partnership in Arabia Saudita; Meloni: nuova partnership con l’Arabia Saudita, nessuna contraddizione con il passato; Italia e Arabia Saudita: una partnership anche per la cultura.

Mann, siglato accordo l'Arabia Saudita: i capolavori del museo saranno per la prima volta nella terra degli sceicchi - Il Mattino - La Royal Commission for AlUla (RCU) ha firmato una nuova partnership strategica con il Museo Archeologico Nazionale di Napoli che vedrà per la prima volta esposti in Arabia Saudita e nella ... ilmattino.it scrive

Inter, primo accordo di partnership in Arabia Saudita: Zain KSA diventa Official Regional Partner per il 2024-25 - L'Inter ha annunciato oggi di aver siglato il primo accordo di partnership in Arabia Saudita: Zain KSA è infatti il primo Official Regional Partner del Club nerazzurro nel territorio. Secondo fcinternews.it