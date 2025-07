Yildiz a DAZN | Il Real Madrid ha il potenziale per vincere Ci siamo preparati bene e abbiamo giocato un buon match

Kenan Yildiz, giovane talento della Juventus, ha analizzato con entusiasmo la sfida contro il Real Madrid, sottolineando come il team sia stato ben preparato e abbia disputato un'ottima partita. Con il potenziale per la vittoria ancora in pugno, i bianconeri sono pronti a affrontare le prossime sfide con determinazione e fiducia. Il cammino verso il successo è appena iniziato — e questa squadra ha tutte le carte in regola.

Kenan Yildiz ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo Real Madrid Juve: tutte le dichiarazioni del calciatore sul match. Kenan Yildiz ha parlato ai microfoni di DAZN nel post-partita di Real Madrid Juve: tutte le dichiarazioni sull’ottavo di finale dei bianconeri al Mondiale per Club. PAROLE – «Come ho detto prima della partita, ci siamo preparati e allenati bene e abbiamo giocato un buon match. Anche il Real Madrid ciò che fa è incredibile. Non so se siano i favoriti, hanno sicuramente il potenziale per vincere ma vediamo, ci sono anche altre grandi squadre». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Yildiz a DAZN: «Il Real Madrid ha il potenziale per vincere. Ci siamo preparati bene e abbiamo giocato un buon match»

