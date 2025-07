La Juve sta perdendo col Real Yildiz mai si aspetta di essere sostituito | ne dice quattro a Tudor

In un match carico di tensione, Kenan Yildiz si è trovato al centro di una situazione spinosa: sostituito da Koopmeiners, il giovane talento turco ha rivolto parole scomode a Igor Tudor. La partita Juventus-Real Madrid si trasforma così in un palcoscenico di emozioni e polemiche, rivelando quanto siano fragili i rapporti tra giocatori e allenatori. Scopriamo insieme cosa si nasconde dietro questa reazione e quali ripercussioni potrebbe avere.

Conferenza stampa Tudor pre Juve Udinese: quando parla il tecnico bianconero per presentare il match dell’Allianz Stadium - Igor Tudor presenta la sfida tra Juventus e Udinese nella conferenza stampa pre-match. Domenica sera, i bianconeri tornano in campo all'Allianz Stadium dopo il pareggio contro la Lazio, cercando di consolidare la loro posizione nella corsa per la Champions League.

Scelte importanti in vista di #Juve-#Realmadrid: #Tudor studia le mosse L'idea è lanciare #Koopmeiners titolare, con #Conceição che partirebbe dalla panchina Sacrificare la fantasia di Conceicao per la fisicità di Koop? Approvate la mossa? LE Vai su Facebook

#Juve, difesa in emergenza contro il #RealMadrid: #Tudor perde un altro pezzo Vai su X

Juventus ko con dignità, col Real Madrid c'è troppa differenza. Tudor non convince, la buona notizia? David che si avvicina - Dignità però fa rima con inferiorità: a parte qualche minuto di equilibrio estemporaneo, si è vista una ... Lo riporta calciomercato.com