Marche giovedì incontro per ordinanza a tutela dei lavoratori contro il caldo

Giovedì in Regione si terrà un importante incontro tra associazioni sindacali, di categoria e datoriali, volto a definire un'ordinanza che protegga i lavoratori dallo stress termico causato dal caldo estremo. Un passo fondamentale per garantire sicurezza e benessere sul luogo di lavoro, in un momento in cui le temperature sono ai livelli più elevati dell’anno. Il presidente Acquaroli: “Siamo al lavoro per replicare il provvedimento...”

Si terrà giovedì in Regione un incontro con le associazioni sindacali, di categoria e datoriali, per concertare il provvedimento contro lo stress termico a tutela dei lavoratori che in questi giorni di caldo estremo devono svolgere attività lavorativa. A comunicarlo il presidente della Regione, Francesco Acquaroli, e l’assessore al Lavoro, Stefano Aguzzi. Il commento del presidente Acquaroli . “Siamo al lavoro per replicare il provvedimento per tutelare i lavoratori, in particolare quelli che svolgono la loro attività all’aperto, e principalmente nelle ore più calde, come era già avvenuto lo scorso anno – ha dichiarato il presidente Acquaroli – per scongiurare che le alte temperature possano mettere a rischio la loro incolumità. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Marche, giovedì incontro per ordinanza a tutela dei lavoratori contro il caldo

