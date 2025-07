Concorso ordinario IRC 2025 | elenco CONVOCAZIONI prove scritte 16 e 17 luglio In aggiornamento

Se sei uno dei candidati del Concorso Ordinario IRC 2025, tieni d’occhio le ultime novità: sono state pubblicate le convocazioni per le prove scritte che si svolgeranno il 16 e 17 luglio. Questa fase cruciale coinvolge tutte le tipologie di scuola, dall’infanzia alla secondaria, secondo quanto stabilito dai decreti ministeriali DM 103 e 104/2024. Scopri subito orari, sedi e dettagli essenziali per affrontare al meglio questa importante prova!

Pubblicate le convocazioni per le prove scritte del concorso ordinario IRC 2025. I test si terranno a luglio e riguarderanno ogni ordine e grado di scuola, dall’infanzia alla secondaria, come stabilito dai decreti ministeriali (DM 103 e 1042024). Calendario e orari delle prove scritte del Concorso ordinario IRC Il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) . Concorso ordinario IRC 2025: elenco CONVOCAZIONI prove scritte 16 e 17 luglio In aggiornamento . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Concorso ordinario insegnanti di religione cattolica: prove scritte il 16 e 17 luglio. Ecco le ISTRUZIONI per i candidati e il VIDEO

AGGIORNAMENTO 27 GIUGNO 2025 - Ecco l'elenco delle convocazioni per le prove scritte del concorso ordinario IRC 2025 che si svolgeranno il 16 e 17 luglio: date, orari e dettagli sui quesiti.

