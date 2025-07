Fine Vita pronto un primo ddl nazionale | il trattamento non sarà a carico dell’SSN

Il dibattito sul fine vita si fa strada nel panorama legislativo italiano con un primo disegno di legge nazionale, presentato dalla maggioranza e arricchito da apporti del centrosinistra. Basato sul principio del "diritto alla vita" piuttosto che alla morte, il testo mira a regolamentare il suicidio assistito attraverso quattro articoli, prevedendo anche un potenziamento delle cure palliative regionali. Ma quali sono le implicazioni di questa proposta innovativa?

Un testo presentato solo dalla maggioranza, con qualche piccola modifica operata dal centrosinistra, che parte dall'assunto del "diritto alla vita" e non "diritto alla morte". Quattro articoli per normare il suicidio assistito, che comprendono però anche un rafforzamento del sistema delle cure palliative nelle Regioni.

