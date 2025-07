Le destre appese a un cavillo | nuovo stop al salario minimo contro la piaga delle paghe da fame

In un’Italia divisa tra speranze e ostacoli, il dibattito sul salario minimo si scontra tra impegni civici e cavilli regolamentari. Tra proteste del Pd e argomentazioni di Fratelli d’Italia, le destre sembrano appese a un filo sottile, bloccate da un nuovo stop legale. La posta in gioco? Una retribuzione dignitosa per tutti. Ma fino a quando questa battaglia potrà andare avanti?

Tra il Pd e il presidente della Commissione Lavoro, Walter Rizzetto di Fratelli d'Italia, c'è di mezzo l'articolo 78 del Regolamento della Camera. Ma andiamo con ordine. Stiamo parlando di salario minimo. Il Pd ieri ha protestato con forza perché la maggioranza non ha alcuna intenzione di calendarizzare a Montecitorio la proposta di iniziativa popolare per introdurre una soglia minima oraria legale di 9 euro per le retribuzioni. "La destra continua a dire no al Salario minimo e blocca ancora una volta in Aula la discussione della nostra proposta. E' assurdo e noi non ci fermeremo. La Germania ha deciso che il Salario minimo salirà a 14.

