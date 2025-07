La Juve si arrende al Real Madrid e saluta il Mondiale per Club | decide un gol di Gonzalo Garcia

Una sfida intensa, ma alla fine il Real Madrid si impone sulla Juventus grazie a un superbo gol di Gonzalo Garcia nella ripresa. La squadra di Tudor, pur combattiva, saluta così il Mondiale per Club agli ottavi di finale. Un risultato che lascia l’amaro in bocca ai bianconeri, ma anche tanta fiducia per il futuro. La sfida ha dimostrato ancora una volta quanto il calcio possa regalare emozioni imprevedibili e straordinarie.

Vince il Real 1-0 grazie al gol siglato nella ripresa del giovane Gonzalo Garcia. La squadra di Tudor viene eliminata agli ottavi di finale.

