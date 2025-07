Comunali sale lo stipendio | arrivano 300 euro in più Tavolo sul nuovo contratto | ecco chi ne beneficerà

Le nuove misure varate dal decreto PA portano un incremento di 300 euro nello stipendio accessorio dei dipendenti comunali, grazie a una circolare della Ragioneria dello Stato del 27 giugno. Questa novità rappresenta un importante passo avanti per migliorare le condizioni economiche degli enti locali e riconoscere il valore del lavoro svolto. Scopriamo insieme chi beneficerà di questa quota supplementare e come cambieranno le retribuzioni.

Aumenta il salario accessorio negli enti locali. Una circolare della Ragioneria dello Stato del 27 giugno rende operativa la norma sbloccare-stipendi contenuti nel decreto Pa, fornendo a Comuni,. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Comunali, sale lo stipendio: arrivano 300 euro in più. Tavolo sul nuovo contratto: ecco chi ne beneficerÃ

In questa notizia si parla di: comunali - sale - stipendio - arrivano

Tassazione stipendio in Italia: come funziona? La guida completa per il 2025; Rinnovo contratto Enti Locali, ultimi aggiornamenti su aumento stipendi; Quando arriva la tredicesima a dicembre 2024, a chi spetta e come calcolare l'importo del bonus.

Stipendio Segretario Comunale: guadagna circa 3 mila Euro al mese - MSN - Ciò significa che lo stipendio mensile di un segretario comunale può variare tra 3. Lo riporta msn.com

Dipendenti comunali e regionali, 100 euro in più in busta paga e stipendio triplo a dicembre - Corriere della Sera - Dipendenti comunali e regionali, 100 euro in più in busta paga e stipendio triplo a dicembre di Massimiliano Jattoni Dall’Asén 16 nov 2022 Sarà un Natale più ricco quello per i dipendenti di ... Secondo corriere.it