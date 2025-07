Dalla Lambretta alla TV via satellite | il viaggio di Sigismondi e Tivùsat

Dalla Lambretta alla TV via satellite, il viaggio di Sigismondi e Tivùsat è un affascinante racconto di innovazione e visione. In questa nuova puntata di Money Vibez Stories, incontriamo Alberto Sigismondi, presidente di Tivùsat, presso la sede de Il Giorno a Milano, per scoprire come questa piattaforma abbia rivoluzionato il modo di guardare la televisione in Italia. La sua storia e quella di Tivùsat dimostrano che l’audacia può superare ogni limite, portando la TV ovunque ci sia bisogno.

Il protagonista di questa nuova puntata del nostro vodcast Money Vibez Stories, dedicato ai protagonisti dell’industria italiana è Alberto Sigismondi, presidente di Tivùsat, ospitato nella sede de Il Giorno a Milano per ripercorrere la sua storia personale e quella di una delle piattaforme televisive più innovative d’Italia. L’intervista racconta la “missione” di Tivùsat: portare la televisione anche dove il segnale terrestre non arriva, superando i limiti orografici del territorio italiano e garantendo l’accesso ai contenuti a oltre 2 milioni di famiglie, circa il 9% delle famiglie italiane. Sigismondi racconta come la nascita di Tivùsat nel 2009 sia stata una risposta concreta all’esigenza di copertura universale, grazie alla distribuzione via satellite e all’uso di smart card per la protezione dei diritti, in un contesto di collaborazione inedita tra concorrenti storici come Rai e Mediaset. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Dalla Lambretta alla TV via satellite: il viaggio di Sigismondi e Tivùsat