mondiale per club quanto ha guadagnato la juventus

L’avventura della Juventus nel Mondiale per Club si è conclusa agli ottavi di finale, segnando un bilancio sportivo discreto ma ricco di soddisfazioni economiche. Nonostante la sconfitta contro il Real Madrid e la performance deludente contro il Manchester City, i bianconeri hanno raggiunto importanti traguardi finanziari, lasciando in eredità un guadagno significativo che rafforza le casse del club e apre nuove opportunità di investimento e crescita futura.

