Il testo del ddl sul Fine vita | comitato cure palliative e spese del Ssn Cosa c’è scritto

Il dibattito sul fine vita si fa strada nel cuore del nostro sistema giuridico e sanitario, riflettendo sulla dignità e i diritti fondamentali di ogni individuo. Il nuovo ddl, presentato a Roma il 1° luglio 2025, riafferma che il diritto alla vita è un pilastro imprescindibile, garantendo tutele e chiarendo le modalità di tutela attraverso comitati dedicati alle cure palliative e spese del SSN, per rispettare sempre la volontà e la dignità delle persone.

Roma, 1 luglio 2025 – "Il diritto alla vita è diritto fondamentale della persona in quanto presupposto di tutti i diritti riconosciuti dall'ordinamento. La Repubblica assicura la tutela della vita di ogni persona senza distinzioni in relazione all'età o alle condizioni di salute o ad ogni altra condizione personale e sociale. Sono nulli gli atti civili ed amministrativi contrari alle finalità' del presente articolo e non rientranti nelle tassative disposizioni della presente legge". E' la premessa del ddl sul fine vita, contenuta nell'articolo 1 del testo base presentata questa sera dai relatori Zullo (Fdi) e Zanettin (FI) al comitato ristretto e che domani sarà' sul tavolo delle commissioni competenti di Affari sociali e Giustizia del Senato.