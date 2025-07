La grande festa per il compleanno del Carlino ad Ascoli | Fioravanti punta sui giovani e Spazzafumo | Ora la piscina

Ascoli Piceno si prepara a festeggiare con entusiasmo il compleanno del Resto del Carlino, un evento che da 140 anni racconta l'anima della città e dei suoi abitanti. Tra iniziative dedicate ai giovani, momenti di riflessione e spettacoli coinvolgenti, la giornata promette di essere memorabile. Fioravanti punta sui giovani e sulla spinta verso il futuro, anche nel settore dello sport e dell'intrattenimento. Un'occasione speciale per riscoprire il cuore pulsante di Ascoli e guardare avanti con speranza.

Ascoli Piceno, 1 luglio 2025 – Dalla realtà cittadina, ai nodi infrastrutture, passando per la giustizia, i pericoli e i giovani. Una giornata assolata, quella del compleanno ascolano del Resto del Carlino, che ha raccontato ai lettori, come fa da 140 anni, la realtà Picena a 360 gradi, con ospiti di spicco, parole dense di significato e momenti di riflessione. Ad aprire le danze sul palco del chiostro di san Francesco, il primo cittadino ascolano Marco Fioravanti, che ha raccontato una città in movimento. « Vedo una Ascoli che diventa una fabbrica della cultura, con molti ragazzi che rimangono ma anche che tornano a vivere ad Ascoli con lavori legati alle nuove tecnologie e all'ambiente.

