David Juventus Sky piovono conferme! L’attaccante è sempre più vicino ai bianconeri | inizia la rivoluzione in attacco? Tutti i dettagli

David Juventus (Sky), piovono conferme per il futuro dell'attaccante canadese: tutti gli aggiornamenti. Continuando a lavorare il mercato Juve, con particolare attenzione al reparto offensivo. Ci sono stati nuovi sviluppi per l'acquisizione di Jonathan David. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il canadese si sta avvicinando sempre di più al vestire la maglia bianconera, con il suo trasferimento che potrebbe essere definito nei prossimi giorni. David, ex Lille, è stato uno dei migliori attaccanti in Ligue 1, dimostrando una grande capacità di finalizzazione e una buona visione di gioco. La sua versatilità gli permette di giocare sia come punta centrale che come seconda punta, rendendolo un rinforzo ideale per la Juve, che sta cercando di rinforzare il proprio attacco per affrontare una stagione intensa.