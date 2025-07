Uomo gambizzato in viale Magna Grecia indaga la Polizia

Un episodio inquietante scuote Viale Magna Grecia: un giovane di 25 anni è stato gambizzato e ora è ricoverato in ospedale. La polizia, immediatamente intervenuta, indaga sull’accaduto, mentre il suo accompagnatore si è dileguato nel nulla. Cosa si cela dietro questa sparatoria? La vicenda rimane avvolta nel mistero, ma gli agenti sono determinati a fare luce sul caso.

Tarantini Time Quotidiano Un ragazzo di 25 anni è giunto nella serata al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata con una ferita d’arma da fuoco alla gamba. Il giovane è stato accompagnato in scooter ma il suo accompagnatore si è poi dileguato. Sul caso indaga la Squadra Mobile. L'articolo proviene da Tarantini Time Quotidiano. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Uomo gambizzato in viale Magna Grecia, indaga la Polizia

In questa notizia si parla di: indaga - uomo - gambizzato - viale

Tragedia in Darsena, il corpo di un uomo visto galleggiare nel canale: si indaga sulle cause della morte - Tragedia in Darsena a Ravenna: martedì mattina, il corpo di un uomo è stato rinvenuto galleggiante nel canale Candiano.

Gesù gambizzato Vai su X

Agguato a Siracusa, un uomo gambizzato. È stato portato in ospedale; Simula un incidente con lo scooter, ma gli avevano sparato. Indaga la polizia; Spari in strada: gambizzato un uomo di 37 anni.

Uomo gambizzato in strada a Nettuno. Arrestato 20enne - Il ferito, immediatamente soccorso dal personale medico, venne trasportato in codice rosso in ospedale. romatoday.it scrive

Sparatoria in viale Marche a Milano, uomo gambizzato in strada: dietro un regolamento di conti - Fanpage.it - Per chi indaga, non è escluso che il ferito e il responsabile dell'aggressione in viale Marche si fossero dati appuntamento prima dell'esplosione di colpi. Scrive fanpage.it