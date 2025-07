La Juventus ci prova contro il Real Madrid ma decide il gol di Gonzalo Garcia | bianconeri fuori dal Mondiale per club

La Juventus si presenta con determinazione contro il potente Real Madrid nei quarti di finale del Mondiale per club, ma il sogno si spegne al 9° minuto del secondo tempo, quando Gonzalo Garcia decide la sfida con un gol decisivo. Nonostante l'impegno, i bianconeri escono dal torneo, lasciando spazio ai blancos che avanzano verso le sfide successive. La strada verso il titolo continua, ma questa volta, il cuore juventino si ferma qui.

Sconfitta ed eliminazione per la Juventus al Mondiale per club. Negli ottavi di finale i bianconeri sono stati battuti 1-0 dal Real Madrid che accede ai quarti. A decidere il match un gol di Gonzalo Garcia a segno al 9? del secondo tempo. Nei quarti il Real Madrid affronterà la vincente di Borussia Dortmund-Monterrey. In aggiornamento L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online