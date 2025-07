Biasin analizza | Non era necessario City-Al Hilal per comprendere il valore di Inzaghi e non era necessario Inter-Fluminense per comprendere che Chivu avesse bisogno di tempo

L’eliminazione dell’Inter nel Mondiale per Club, sconfitta contro il Fluminense, evidenzia come le sfide più dure non siano solo sul campo. Biasin sottolinea che, come per Inzaghi con l’Al Hilal e Chivu con l’Inter, alcune dinamiche richiedono tempo e pazienza per rivelare il vero valore. È questa la chiave per capire le scelte e i risultati di queste squadre: l’attesa che premia.

Biasin, il giornalista ha parlato della sconfitta dell’Intre contro la Fluminense: le sue parole. L’avventura dell’ Inter nel Mondiale per Club si conclude agli ottavi di finale. A Charlotte, i nerazzurri soccombono per 2-0 contro il Fluminense, colpiti da un gol immediato di German Cano al 3° minuto e da una rete nel recupero di Hercules. Nella stessa serata, l’Al Hilal allenato da Simone Inzaghi ha sconfitto il Manchester City con un punteggio di 4-3, eliminandolo dal torneo. Di seguito, l’analisi di Fabrizio Biasin. LE PAROLE DI BIASIN – “ Non era necessario City-Al Hilal 3-4 per comprendere il valore di Inzaghi. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Biasin analizza: «Non era necessario City-Al Hilal per comprendere il valore di Inzaghi e non era necessario Inter-Fluminense per comprendere che Chivu avesse bisogno di tempo»

In questa notizia si parla di: necessario - inter - fluminense - biasin

Nuovo San Siro, la Soprintendenza comunica ai tifosi del Milan e dell’Inter che è necessario rivedere il progetto: ecco le modifiche da apportare - La Soprintendenza ha richiesto importanti modifiche al progetto del nuovo San Siro, coinvolgendo tifosi e club.

- Non era necessario City-Al Hilal 3-4 per comprendere il valore di Inzaghi - Non era necessario Inter-Fluminense 0-2 per comprendere che Chivu ha fisiologico bisogno di tempo e di un mercato all’altezza L’Inter, piaccia o non piaccia, dopo 4 anni ha voltato Vai su Facebook

- Non era necessario City-Al Hilal 3-4 per comprendere il valore di Inzaghi - Non era necessario Inter-Fluminense 0-2 per comprendere che Chivu ha fisiologico bisogno di tempo e di un mercato all’altezza L’Inter, piaccia o non piaccia, dopo 4 anni ha voltato Vai su X

Biasin: “Chivu ha bisogno di tempo e di un mercato all’altezza. Le parole di Lautaro…”; Mondiale per club, allarme fulmini! Biasin: Inter-Fluminense a rischio. Tifosi scatenati; Biasin: “Serviva City-Al Hilal per capire Inzaghi? Cosa succede dopo le parole di Lautaro”.

Biasin: “Chivu ha bisogno di tempo e di un mercato all’altezza. Le parole di Lautaro…” - Fabrizio Biasin su X offre un’analisi sulla situazione attuale dell’Inter: "Chivu ha bisogno di tempo e di un mercato all’altezza" ... Si legge su fcinter1908.it

Biasin: “Serviva City-Al Hilal per capire Inzaghi? Cosa succede dopo le parole di Lautaro” - L'avventura dell'Inter al Mondiale per Club si interrompe agli ottavi di finale. Secondo fcinter1908.it