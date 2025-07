Processo a Sean Combs giuria continua a deliberare domani

Il processo a Sean "Diddy" Combs tiene tutti col fiato sospeso: la giuria, ancora in deliberazione, riprenderà i lavori domani alle 9 ora locale (15 in Italia). La decisione finale potrebbe cambiare le sorti di una delle star più influenti del mondo dello spettacolo e del rap. Restiamo in attesa, perché ogni minuto potrebbe portare a un verdetto che farà discutere intere generazioni.

La giuria del processo a Sean 'Diddy' Combs ha annunciato che continuerà a deliberare domattina alle 9 ora locale, le 15 in Italia, per provare a raggiungere un verdetto anche sul primo capo d'accusa, quello per associazione a delinquere.

Sean Diddy Combs, il processo: rischia l’ergastolo e Bieber rompe il silenzio - Si apre uno dei processi più attesi del secolo contro Sean “Diddy” Combs, rapper miliardario accusato di gravi reati, tra cui violenza sessuale e traffico di esseri umani.

Violenza, sesso, ricatti e paura: il processo a Sean Combs scuote l'America e svela il lato oscuro del successo. Dopo sette settimane di testimonianze, la giuria si ritira. In gioco non c'è solo il futuro di un uomo, ma quello di un'intera cultura

"Processo a luci rosse" Quando è accusato di traffico sessuale, associazione a delinquere, sfruttamento della prostituzione. Poi tra le altre cose che forse non figurano in questo processo ci sarebbero pedofilia, stupri e percosse.

