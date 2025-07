Inchiesta doppia curva depositate le relazioni su Inter e Milan | le società bonificate dai legami con gli ultras

In un contesto in cui il calcio si fa sempre più sicuro, le relazioni depositate sull’Inter e il Milan segnano un passo importante verso trasparenza e responsabilità. Le società sono state chiamate a dimostrare il loro impegno nel spezzare i legami con gli ultras, adottando misure concrete come controlli rafforzati e gestione più rigorosa dei biglietti. Scopriamo insieme i dettagli e le sfide che attendono i club milanesi.

Sono state depositate le relazioni su Inter e Milan nell’inchiesta sul tifo organizzato di San Siro. I club hanno dovuto dimostrare ai consulenti nominati dalla Procura di aver messo in atto azioni per recidere i legami con gli ultras. Tra queste, il rafforzamento dei controlli e la migliore gestione dei biglietti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

