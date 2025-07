AEW | Britt Baker riemerge con un messaggio misterioso e un’apparizione a sorpresa

Nel mondo della AEW, l’assenza di Britt Baker da novembre 2024 ha alimentato i sospetti dei fan, desiderosi di scoprire cosa riserva il futuro per “The Doctor”. Ora, con un messaggio misterioso e un’apparizione a sorpresa, Britt riaccende le speranze di un ritorno. Tra indizi criptici e incontri inaspettati, il suo percorso sembra ancora tutto da scrivere… e forse, il prossimo capitolo potrebbe essere proprio alle porte.

Britt Baker non appare più negli show televisivi della AEW da novembre 2024, e la sua assenza continua a far parlare i fan. Sebbene non ci siano segnali ufficiali di un imminente ritorno, alcuni recenti indizi fanno pensare che “The Doctor” stia iniziando a guardare verso il futuro. magari ancora in AEW. Guevara incontra Baker: Tra sorrisi e battute, spunta l’idea di un ritorno. Durante una recente apparizione nel vlog di Sammy Guevara, i due si sono incontrati all’evento Animeverse, dove Guevara le ha detto: “Non ti vedevo da tantissimo tempo.” Alla fine della breve chiacchierata, Sammy ha salutato dicendo: “Okay, Britt, è stato bello vederti, bello parlare con te. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - AEW: Britt Baker riemerge con un messaggio misterioso e un’apparizione a sorpresa

In questa notizia si parla di: britt - baker - riemerge - messaggio

Thunder Rosa: “Voglio un hair vs hair match contro Britt Baker a All In” - Thunder Rosa lancia una sfida mozzafiato: un hair vs hair match contro Britt Baker a All In! Questa rivalità, che ha già rivoluzionato il wrestling femminile in AEW, rappresenta un nuovo capitolo di intensità e passione.