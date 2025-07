Lukaku | Il pari con l’Inter stava stretto! Siamo rimasti uniti

Romelu Lukaku, protagonista indiscusso nel cuore del Napoli, rivela i segreti di una stagione da sogno e il suo amore per la maglia azzurra. Dopo aver vissuto momenti intensi con l’Inter e aver condiviso il difficile pari con l’Inter, il suo focus ora è sulla vittoria dello scudetto. “Abbiamo trionfato perché...”, parole che rispecchiano la determinazione e la passione di un campione pronto a scrivere nuove pagine di storia.

Dopo la vittoria dello scudetto con il Napoli, Romelu Lukaku è tornato a parlare della stagione all’ombra del Vesuvio sotto la guida di Antonio Conte. VITTORIA – Romelu Lukaku, nella giornata di oggi, si è raccontato al podcast belga Koolcast Sport. Tra i tanti temi toccati dall’attaccante del Napoli, anche il rush finale per la vittoria del quarto scudetto con la maglia del Napoli. Queste le parole dell’ex Inter: «Abbiamo trionfato perché siamo sempre rimasti uniti, seguendo tutti la stessa direzione. Dopo il successo contro l’Atalanta a Bergamo, abbiamo capito che il traguardo era davvero alla nostra portata. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Lukaku: «Il pari con l’Inter stava stretto! Siamo rimasti uniti»

In questa notizia si parla di: lukaku - pari - inter - stava

Napoli, la nota positiva nel pari con il Genoa: il tandem McTominay-Lukaku l’arma in più di Conte - Napoli si prepara a vivere intensi momenti di lotta per lo Scudetto, con il tandem McTominay-Lukaku che si sta rivelando il segreto del successo di Antonio Conte.

Inter-Bonny, si chiude: da lunedì le visite, negli Usa per gli eventuali quarti ? Ange-Yoan Bonny è virtualmente un giocatore dell’Inter. Per togliere quell’avverbio si tratta solo di aspettare che il club nerazzurro e il Parma risolvano le ultime pratiche, i detta Vai su Facebook

Napoli, intervista Romelu Lukaku: «Quando Conte mi ho chiamato ho pensato subito che avremmo vinto lo scudetto; Lukaku: «All’inizio a Napoli c’erano tanti dubbi su di me. Il calcio per me è un lavoro»; Lukaku: Il pari con l'Inter ci fece capire che eravamo alla pari. Conte all'intervallo ci disse di....

Lukaku: "Il pari con l'Inter ci fece capire che eravamo alla pari. Conte all'intervallo ci disse di crederci" - Intervenuto al podcast ‘Koolcast Sport’, l'ex attaccante dell'Inter, oggi in forza al Napoli, squadra con la quale si è laureato campione d'Italia, Romelu Lukaku ha parlato della stagione passata sott ... Lo riporta msn.com

Napoli, le confessioni di Lukaku: "Quando mi ha chiamato Conte, ero convinto che avremmo vinto” - L’attaccante azzurro si racconta nel podcast “Koolcast Sport”: “Siamo stati tutti importanti. msn.com scrive