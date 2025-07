Meteo | Italia tra caldo africano a 40°C e violenti temporali al Nord

L’inizio di luglio in Italia si presenta come un vero e proprio spettacolo di contrasti climatici: il Centro-Sud si prepara a vivere ondate di calore africano che sfiorano i 40°C, mentre al Nord si prevede l’arrivo di violenti temporali. Un quadro meteorologico complesso e imprevedibile che mette alla prova la capacità di adattarsi a fenomeni estremi. Resta con noi per scoprire come affrontare questa settimana di climi opposti.

Introduzione: L'inizio di luglio porta un'Italia spaccata in due. Un'intensa ondata di calore africano colpirà il Centro-Sud con picchi fino a 40°C, mentre il Nord dovrà affrontare il rischio di forti temporali. Un quadro meteorologico complesso caratterizzato da fenomeni estremi. L'anticiclone africano porta temperature record A partire da mercoledì 2 luglio e per tutto il

In questa notizia si parla di: africano - italia - temporali - nord

