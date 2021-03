Ornella Muti: “In Italia troppa ipocrisia. Lo vedo con la “vulva art” di Naike a sostegno delle donne abusate” (Di giovedì 11 marzo 2021) “All’inizio per me è stato complicato, di mio sono infantile, ingenua, vengo da una famiglia di classica educazione Italiana, non ero armata per fare questo mestiere. Le donne non sono quasi mai preparate, pensi di entrare nel mondo del lavoro e poter essere te stessa, affronti un cammino pensando di poterlo fare alla pari degli uomini, ma non ci viene data quest’opportunità. Comunque sei donna, non ti considerano alla pari. Neanche se ti chiami Christine Lagarde“: parole di Ornella Muti. L’attrice ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera dove racconta passato e presente. Nonna giovanissima (a 41 anni), oggi di anni ne ha 66 e si prepara a essere sul grande schermo il prossimo Natale con The Christmas Show di Alberto Ferrari, dove interpreta proprio una nonna. Una nonna con idee molto chiare: “(C’è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 marzo 2021) “All’inizio per me è stato complicato, di mio sono infantile, ingenua, vengo da una famiglia di classica educazionena, non ero armata per fare questo mestiere. Lenon sono quasi mai preparate, pensi di entrare nel mondo del lavoro e poter essere te stessa, affronti un cammino pensando di poterlo fare alla pari degli uomini, ma non ci viene data quest’opportunità. Comunque sei donna, non ti considerano alla pari. Neanche se ti chiami Christine Lagarde“: parole di. L’attrice ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera dove racconta passato e presente. Nonna giovanissima (a 41 anni), oggi di anni ne ha 66 e si prepara a essere sul grande schermo il prossimo Natale con The Christmas Show di Alberto Ferrari, dove interpreta proprio una nonna. Una nonna con idee molto chiare: “(C’è ...

