(Di giovedì 11 marzo 2021) Si aprirà il 19 giugno con l'Aida in forma di concerto diretta da Riccardo, per celebrare il 150/o anniversario della prima rappresentazione del capolavoro di Giuseppe Verdi al Cairo, il ...

Advertising

Musicandosite1 : Una stagione che vedrà presenti i titoli, le date e i cast stellari originariamente previsti, a partire dal ritorno… - AnsaVeneto : Opera Festival 2021 all'Arena Verona apre con Muti. Nel programma un omaggio al 150/o dell'Aida di Verdi #ANSA - VeronaNews_net : Presentato il 98° Arena di Verona Opera Festival 2021 – - morena_faenza : RT @TgVerona: L'Arena presenta il 98° Opera festival: 42 date, dal 19 giugno al 22 agosto. Inaugurazione con Aida in forma di concerto dire… - TgVerona : L'Arena presenta il 98° Opera festival: 42 date, dal 19 giugno al 22 agosto. Inaugurazione con Aida in forma di con… -

Ultime Notizie dalla rete : Opera Festival

Agenzia ANSA

... per celebrare il 150/o anniversario della prima rappresentazione del capolavoro di Giuseppe Verdi al Cairo, il programma di2021 all'Arena di Verona. In cartellone Cavalleria ...La prima sera deldi Sanremo sul palco dell'Ariston vanno in scena i due estremi della ... Eppure, assicura lo psicanalista Carlos Kuri, studioso della sua, "Piazzolla è stato l'agente ...È nata oggi a Viareggio la Fondazione Alfredo Catarsini 1899, che promuoverà l'opera di Alfredo Catarsini, importante pittore versiliese del Novecento che attraversò diverse stagioni.(di Marco Danieli) Cartellone areniano - qui il nostro video - nel segno di Aida di cui ricorre quest'anno il 150.mo anniversario della prima rappresentazione all'Opera del Cairo del 1871. Sarà questa ...