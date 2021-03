LIVE Tirreno-Adriatico | seconda tappa in DIRETTA | 3’10” per i sei fuggitivi Albanese e Velasco per la maglia dei GPM

(Di giovedì 11 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.48 Ai -50 km si comincerà a salire verso Casciano, non conteggiato come GPM, ma pur sempre un’ascesa. 14.45 58 km alla conclusione. 14.39 Pian piano il distacco tra ie il gruppo sta iniziando a calare. 14.36 Da ormai parecchi km dietro la Jumbo-Visma è schierata in blocco la Deceuninck-Quick Step di Alaphilippe. Il campione del mondo sembra avere intenzioni bellicose oggi, dopo il 2° posto della Strade Bianche. 14.32 69 km al traguardo e 3’18” per i sei. 14.28 Ben compatta anche la UAE Team Emirates in protezione del capitano Tadej Pogacar. 14.24 Presente e ben coperto un altro favorito del giorno Mathieu van der Poel. 14.20 Leggerissima pioggia sulla corsa. 14.15 78 km al traguardo e 3’30” per i battistrada. 14.10 Gruppo costantemente comandato dalla ...

... 10 marzo 2021 " Dopo la tappa di apertura per velocisti vinta da Wout Van Aert , la... Orari tv Diretta a pagamento su Eurosport 2, canale 211 di Sky, a partire dalle 13.30,streaming su ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.40 Alle loro spalle la Deceuninck-Quick Step di uno dei super favoriti del giorno, il campione del mondo Julian Alaphilippe. 13.38 Jumbo-Visma in testa al ...