LIVE Roma-Shakhtar Donetsk 1-0, Europa League in DIRETTA: scocca l’ora di gioco. E’ il momento di El Shaarawy (Di giovedì 11 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 63? SUBITO EL Shaarawy! Il “Faraone” sul cross da destra arriva all’appuntamento col pallone, ma non trova il giusto impatto: la palla finisce docile fra le braccia di Trubin. 62? Nuovo cambio per la Roma: fuori Pedro, dentro El Shaarawy. 60? scocca l’ora di gioco. 58? Ammonito Alan Patrick per un intervento in ritardo ai danni di Diawara. Il centrocampista intanto è sofferente per il pestone subito nella zona della caviglia. 57? Nuovo corner per gli ospiti, ma la difesa della Roma tiene bene botta su questi piazzati. 55? Ammonito Kumbulla che da dietro tocca in maniera pericolosa Moraes vedendosi sventolare davanti il cartellino giallo. 53? Roma che adesso è ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA63? SUBITO EL! Il “Faraone” sul cross da destra arriva all’appuntamento col pallone, ma non trova il giusto impatto: la palla finisce docile fra le braccia di Trubin. 62? Nuovo cambio per la: fuori Pedro, dentro El. 60?di. 58? Ammonito Alan Patrick per un intervento in ritardo ai danni di Diawara. Il centrocampista intanto è sofferente per il pestone subito nella zona della caviglia. 57? Nuovo corner per gli ospiti, ma la difesa dellatiene bene botta su questi piazzati. 55? Ammonito Kumbulla che da dietro tocca in maniera pericolosa Moraes vedendosi sventolare davanti il cartellino giallo. 53?che adesso è ...

matteosalvinimi : In diretta da Roma, conferenza stampa sul progetto della Lega per la Capitale, state con noi. #romatornacapitale… - zazoomblog : LIVE Roma-Shakhtar Donetsk 1-0 Europa League in DIRETTA: il gol di Pellegrini e la super parata di Pau Lopez tengon… - corgiallorosso : LIVE Roma-Shakhtar 1-0 (23' Pellegrini) – 62' El Sha si divora il raddoppio - siamo_la_Roma : ? Si riparte ?? Inizia il secondo tempo di #RomaShakhtarDonetsk #ASRoma - corgiallorosso : LIVE Roma-Shakhtar 1-0 (23' Pellegrini) – Inizia la ripresa -