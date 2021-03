Kenneth Branagh dirigerà un biopic sui Bee Gees (Di giovedì 11 marzo 2021) Il regista Kenneth Branagh dirigerà un film biografico sui Bee Gees, re indiscussi della disco music, su produzione della Paramount Era il 1977 quando John Travolta, alias Tony Manero, si scatenava sulla pista da ballo sulle note della disco music dei Bee Gees. Da allora, quanti di noi hanno ballato con pezzi come Night fever, Stayin’ Alive e How deep is your love? I fratelli Barry, Robin e Maurice Gibb hanno scritto un pezzo della storia della musica, ottenendo un enorme successo durante gli anni Settanta, anche grazie alla colonna sonora scritta per La febbre del sabato sera. La Paramount Pictures ha deciso di celebrarli quindi con un film biografico. Kenneth Branagh per il biopic sui Bee Gees A dirigere la storia e la carriera ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 11 marzo 2021) Il registaun film biografico sui Bee, re indiscussi della disco music, su produzione della Paramount Era il 1977 quando John Travolta, alias Tony Manero, si scatenava sulla pista da ballo sulle note della disco music dei Bee. Da allora, quanti di noi hanno ballato con pezzi come Night fever, Stayin’ Alive e How deep is your love? I fratelli Barry, Robin e Maurice Gibb hanno scritto un pezzo della storia della musica, ottenendo un enorme successo durante gli anni Settanta, anche grazie alla colonna sonora scritta per La febbre del sabato sera. La Paramount Pictures ha deciso di celebrarli quindi con un film biografico.per ilsui BeeA dirigere la storia e la carriera ...

