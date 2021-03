Inter, senti Materazzi: “Adriano? Era nata una stella…” (Di giovedì 11 marzo 2021) Marco Materazzi, indimenticato capitano dell’Inter e campione del mondo con la Nazionale italiana di Marcello Lippi nel Mondiale del 2006 disputato in Germania, ha parlato a La Gazzetta dello Sport di un suo vecchio compagno di squadra: Adriano. L’attaccante brasiliano, arrivato all’Inter giovanissimo dopo le esperienze con Fiorentina e Parma, aveva fin da subito stupito tutti i nuovi compagni di squadra sfoderando prestazioni davvero clamorose. Ecco il ricordo dell’ex numero ventitré dei nerazzurri: “Un ragazzo di cui non conoscevamo assolutamente niente, ma dimostrò subito dai primi allenamenti la forza incredibile come fisico, come tecnica, un po’ tutto, sembrava un alieno. Eravamo abituati a Ronaldo e Vieri, ma ci impressionò immediatamente. La prima volta di Adriano contro il Real Madrid? Tirò ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 11 marzo 2021) Marco, indimenticato capitano dell’e campione del mondo con la Nazionale italiana di Marcello Lippi nel Mondiale del 2006 disputato in Germania, ha parlato a La Gazzetta dello Sport di un suo vecchio compagno di squadra:. L’attaccante brasiliano, arrivato all’giovanissimo dopo le esperienze con Fiorentina e Parma, aveva fin da subito stupito tutti i nuovi compagni di squadra sfoderando prestazioni davvero clamorose. Ecco il ricordo dell’ex numero ventitré dei nerazzurri: “Un ragazzo di cui non conoscevamo assolutamente niente, ma dimostrò subito dai primi allenamenti la forza incredibile come fisico, come tecnica, un po’ tutto, sembrava un alieno. Eravamo abituati a Ronaldo e Vieri, ma ci impressionò immediatamente. La prima volta dicontro il Real Madrid? Tirò ...

