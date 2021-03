Inter, operazione al ginocchio per Vidal (Di giovedì 11 marzo 2021) Antonio Conte perde pezzi nel momento decisivo per la sfida scudetto. Il tecnico nerazzurro dovrà infatti rinunciare per alcune settimane ad Arturo Vidal; il centrocampista cileno è infatti vittima di una sofferenza meniscale del ginocchio sinistro e subirà un Intervento chirurgico sabato. L’Inter quindi rinuncerà sicuramente all’ex Barcellona fino alla sosta e spera di recuperarlo successivamente alla pausa per le nazionali, in vista della volata scudetto finale. Ultimamente il suo impiego era stato meno frequente, con Eriksen che dalla sfida di ritorno di Coppa Italia con la Juventus ha trovato la titolarità. Era tornato in campo durante Inter–Atalanta, senza però offrire una prestazione all’altezza delle aspettative. Il comunicato dell’Inter su Vidal La ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 11 marzo 2021) Antonio Conte perde pezzi nel momento decisivo per la sfida scudetto. Il tecnico nerazzurro dovrà infatti rinunciare per alcune settimane ad Arturo; il centrocampista cileno è infatti vittima di una sofferenza meniscale delsinistro e subirà unvento chirurgico sabato. L’quindi rinuncerà sicuramente all’ex Barcellona fino alla sosta e spera di recuperarlo successivamente alla pausa per le nazionali, in vista della volata scudetto finale. Ultimamente il suo impiego era stato meno frequente, con Eriksen che dalla sfida di ritorno di Coppa Italia con la Juventus ha trovato la titolarità. Era tornato in campo durante–Atalanta, senza però offrire una prestazione all’altezza delle aspettative. Il comunicato dell’suLa ...

