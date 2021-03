I Fask parlano (e girano per Milano) con i lupi per cantare l'irrazionale. Successo social

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Fask parlano

Leggo.it

Si intitola Come un animale il nuovo singolo dei Fast Animals and Slow Kids, per gli amici, energica rock band umbra con base a Milano per la musica, che deve il suo nome a una gag della sitcom animata I Griffin. Nelle scorse settimane per promuovere quel singolo per le vie della città ...Si intitola Come un animale il nuovo singolo dei Fast Animals and Slow Kids, per gli amici, energica rock band umbra con base a Milano per la musica, che deve il suo nome a una gag della sitcom animata I Griffin. Nelle scorse settimane per promuovere quel singolo per le vie della città ...Si intitola Come un animale il nuovo singolo dei Fast Animals and Slow Kids, per gli amici Fask, energica rock band umbra con base a Milano per la musica, che deve il suo nome a una gag della sitcom ...