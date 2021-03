Fabrizio Corona, dopo il tentato suicidio succede l’impensabile. Devono intervenire polizia e ambulanza (Di giovedì 11 marzo 2021) Fabrizio Corona deve tornare in carcere. Lo ha deciso il tribunale di Sorveglianza di Milano revocando i domiciliari: dopo aver saputo la notizia l'ex paparazzo si è ferito al braccio, pubblicando foto e video sui social. "Adesso vi faccio vedere come si combatte l'ingiustizia. #VIDEO A FINE ARTICOLO Pronto a dare la mia vita in questo paese ingiusto": ha scritto Corona sulla sua pagina Instagram, pubblicando la foto della sua faccia ricoperta di sangue. Lo sfogo è rivolto ai due procuratori che hanno chiesto il suo ritorno dietro le sbarre: "Dottoressa Corti (si riferisce al giudice Marina Corti), Lamanna (il procuratore generale Antonio Lamanna) questo è solo l'inizio. Quanto è vero dio che sacrificherò la mia vita per togliervi da quelle sedie. Che venga il presidente del Tribunale di Sorveglianza, che ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 11 marzo 2021)deve tornare in carcere. Lo ha deciso il tribunale di Sorveglianza di Milano revocando i domiciliari:aver saputo la notizia l'ex paparazzo si è ferito al braccio, pubblicando foto e video sui social. "Adesso vi faccio vedere come si combatte l'ingiustizia. #VIDEO A FINE ARTICOLO Pronto a dare la mia vita in questo paese ingiusto": ha scrittosulla sua pagina Instagram, pubblicando la foto della sua faccia ricoperta di sangue. Lo sfogo è rivolto ai due procuratori che hanno chiesto il suo ritorno dietro le sbarre: "Dottoressa Corti (si riferisce al giudice Marina Corti), Lamanna (il procuratore generale Antonio Lamanna) questo è solo l'inizio. Quanto è vero dio che sacrificherò la mia vita per togliervi da quelle sedie. Che venga il presidente del Tribunale di Sorveglianza, che ...

