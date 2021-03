Ema autorizza Janssen | in arrivo il quarto vaccino in Europa

(Di giovedì 11 marzo 2021) Inun altro: si chiamae sarebbe ilad oggito in. Una novità in materia di vaccini, dopo Pfizer-Moderna-AstraZeneca…inè inunper la lotta al Coronavirus, si tratta deldi Johnson & Johnson. L’approvazione sarebbe arrivata direttamente dall’Ema, la cui sigla sta per L'articolo proviene da YesLife.it.

Advertising

HuffPostItalia : Ema autorizza il vaccino Johnson & Johnson: è il primo monodose - RaiNews : Un annuncio molto atteso, via libera al monodose in tutta Europa #JohnsonAndJohnson #Ema #vaccino - Agenzia_Italia : Ema ha autorizzato il vaccino Johnson & Johnson - alinatede : RT @HuffPostItalia: Ema autorizza il vaccino Johnson & Johnson: è il primo monodose - alevarone : RT @Miti_Vigliero: Ema autorizza il vaccino Johnson & Johnson: è il primo monodose -

Ultime Notizie dalla rete : Ema autorizza

Dopo una valutazione approfondita, il comitato per i medicinali per uso umano (CHMP) dell'ha concluso che i dati sul vaccino sono solidi e soddisfano i criteri di efficacia, sicurezza e qualità ...Dopo una valutazione approfondita, il comitato per i medicinali per uso umano (CHMP) dell'ha concluso che i dati sul vaccino sono solidi e soddisfano i criteri di efficacia, sicurezza e qualità ...L'Agenzia europea del farmaco ha autorizzato il vaccino di Johnson & Johnson. Intanto in Italia salgono casi e ricoveri, con le terapie intensive sotto pressione in undici Regioni. Si va verso ...Vaccini anti Covid, quali sono e come funzionano? Quelli attualmente autorizzati dall'Ema e utiilizzati in Italia sono quattro: Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca e Johnons & Johnson. Tutti, ...