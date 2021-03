Effetto Covid, l’Istat rivela: “La pandemia ha duramente frenato la speranza di vita” (Di giovedì 11 marzo 2021) Tra gli effetti negativi che la pandemia che viviamo da un anno ha comportato c’è anche una brusca frenata dell’aspettativa di vita. A rivelarlo è l’Istat nell’ottava edizione del Rapporto sul Benessere equo e sostenibile (Bes). “L’evoluzione positiva della speranza di vita alla nascita tra il 2010 e il 2019, pur con evidenti disuguaglianze geografiche e di genere, è stata duramente frenata dal Covid-19. La pandemia ha annullato, completamente nel Nord e parzialmente nelle altre aree del Paese, i guadagni in anni di vita attesi maturati nel decennio”. Per quanto riguarda la speranza di vita, il Bes parla di “arretramento non ancora concluso che richiederà tempo per essere pienamente ... Leggi su tpi (Di giovedì 11 marzo 2021) Tra gli effetti negativi che lache viviamo da un anno ha comportato c’è anche una brusca frenata dell’aspettativa di. Arlo ènell’ottava edizione del Rapporto sul Benessere equo e sostenibile (Bes). “L’evoluzione positiva delladialla nascita tra il 2010 e il 2019, pur con evidenti disuguaglianze geografiche e di genere, è statafrenata dal-19. Laha annullato, completamente nel Nord e parzialmente nelle altre aree del Paese, i guadagni in anni diattesi maturati nel decennio”. Per quanto riguarda ladi, il Bes parla di “arretramento non ancora concluso che richiederà tempo per essere pienamente ...

