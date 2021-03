DIRETTA MotoGP, Test Losail Day4 LIVE: Fabio Quartararo vola in vetta su Morbidelli, Valentino Rossi 13° (Di giovedì 11 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.25 Aleix Espargarò e Fabio Quartararo spingono! Fanno segnare i loro migliori parziali. Il francese chiude in 1:54.846 e vola in vetta mentre lo spagnolo chiude in 1:54.834 e non migliora. 15.22 Aleix Espargarò ci smentisce subito e migliora ancora. Arriva al T2 con 273 millesimi, 244 al T3 e chiude in 1:54.721 a 133 da Morbideli. Lo spagnolo si rilancia subito! 15.19 Valentino Rossi torna ai box dopo un altro run molto breve. Morbidelli, Aleix Espargarò e Bagnaia proseguono nel loro lavoro ma senza ottenere tempi interessanti. 15.16 Calano le ombre della sera a Losail. Come sempre il circuito qatariota regala uno scenario meraviglioso… It can be lonely out ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.25 Aleix Espargarò espingono! Fanno segnare i loro migliori parziali. Il francese chiude in 1:54.846 einmentre lo spagnolo chiude in 1:54.834 e non migliora. 15.22 Aleix Espargarò ci smentisce subito e migliora ancora. Arriva al T2 con 273 millesimi, 244 al T3 e chiude in 1:54.721 a 133 da Morbideli. Lo spagnolo si rilancia subito! 15.19torna ai box dopo un altro run molto breve., Aleix Espargarò e Bagnaia proseguono nel loro lavoro ma senza ottenere tempi interessanti. 15.16 Calano le ombre della sera a. Come sempre il circuito qatariota regala uno scenario meraviglioso… It can be lonely out ...

Advertising

zazoomblog : LIVE MotoGP Test Qatar day-4 in DIRETTA: Bagnaia tallona Aleix Espargarò 5° Valentino Rossi - #MotoGP #Qatar #day-4… - Jervan000 : RT @gponedotcom: Un nuovo parafango per @YamahaMotoGP e oggi lo proverà anche @ValeYellow46 Tutti gli aggiornamenti dei #QatarTest su https… - RYOTO__28 : RT @gponedotcom: Un nuovo parafango per @YamahaMotoGP e oggi lo proverà anche @ValeYellow46 Tutti gli aggiornamenti dei #QatarTest su https… - gponedotcom : Un nuovo parafango per @YamahaMotoGP e oggi lo proverà anche @ValeYellow46 Tutti gli aggiornamenti dei #QatarTest s… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #MotoGP #LIVE #Test #Qatar, seconda giornata: la Ducati è la lepre -