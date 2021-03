Danimarca, sospensione AstraZeneca anche per morte sospetta (Di giovedì 11 marzo 2021) La sospensione temporanea dell'uso del vaccino AstraZeneca in Danimarca è legata a "segnalazioni di gravi casi di coaguli nel sangue tra le persone vaccinate", una delle quali è morta. Lo hanno ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 11 marzo 2021) Latemporanea dell'uso del vaccinoinè legata a "segnalazioni di gravi casi di coaguli nel sangue tra le persone vaccinate", una delle quali è morta. Lo hanno ...

LB19712 : RT @SapereeunDovere: IL VACCINO ASTRAZENECA. La somministrazione é stata sospesa in via precauzionale in AUSTRIA, ESTONIA, LITUANIA, LUSSEM… - alinatede : RT @claudiomontar: Alla Danimarca si aggiungono Norvegia ed Islanda per la sospensione precauzionale di #AstraZeneca Gli islandesi poi, a… - PierantoniFabio : RT @claudiomontar: Alla Danimarca si aggiungono Norvegia ed Islanda per la sospensione precauzionale di #AstraZeneca Gli islandesi poi, a… - ivanacristofane : RT @luigiluccarini: Due 'casi sospetti' sono in realtà persone morte subito dopo aver ricevuto il vaccino #Astrazeneca Ma per arrivare alla… - CorriereQ : Danimarca, sospensione AstraZeneca anche per morte sospetta -