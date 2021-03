Crudeltà sugli animali e smog: esiste una correlazione? Gli studi (Di giovedì 11 marzo 2021) Quando leggiamo l’etichetta di un prodotto siamo portati a considerare la dicitura DOP o IGP come un sinonimo di elevata qualità, tradizione e artigianalità. Negli ultimi anni le inchieste delle associazioni animaliste hanno rivelato come, in alcuni casi, le aziende che producono famosi prodotti del nostro territorio non rispondano esattamente a questi requisiti. Maltrattamenti sugli animali e impatto ambientale hanno gettato una luce diversa sugli allevamenti intensivi e sulla loro reale sostenibilità. Ma cosa significano davvero le sigle DOP e IGP? E nel mondo industrializzato in cui viviamo possono ancora essere, queste, uno strumento per misurare il concetto di “qualità”? Cosa comporta il marchio DOP o IGP La “denominazione di origine protetta” (DOP) e “l’indicazione geografica protetta” (IGP) sono marchi ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 11 marzo 2021) Quando leggiamo l’etichetta di un prodotto siamo portati a considerare la dicitura DOP o IGP come un sinonimo di elevata qualità, tradizione e artigianalità. Negli ultimi anni le inchieste delle associazioniste hanno rivelato come, in alcuni casi, le aziende che producono famosi prodotti del nostro territorio non rispondano esattamente a questi requisiti. Maltrattamentie impatto ambientale hanno gettato una luce diversaallevamenti intensivi e sulla loro reale sostenibilità. Ma cosa significano davvero le sigle DOP e IGP? E nel mondo industrializzato in cui viviamo possono ancora essere, queste, uno strumento per misurare il concetto di “qualità”? Cosa comporta il marchio DOP o IGP La “denominazione di origine protetta” (DOP) e “l’indicazione geografica protetta” (IGP) sono marchi ...

Ultime Notizie dalla rete : Crudeltà sugli Uno sportello per il maltrattamento degli animali ...valido aiuto in interlocutori formati e informati su tutto ciò che riguarda i maltrattamenti sugli ... anche nel caso di lesioni di tipo ambientale e comportamentale ? chiunque, per crudeltà o senza ...

Orwell, Zamjatin e la menzogna organizzata ... il sacrificio di vite umane, la crudeltà fine a se stessa, l'adorazione di un Leader dagli ... Da allora in più di una lettera a Struve Orwell accenna a Noi e auspica di vederlo finalmente sugli ...

