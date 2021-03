Calciomercato Juventus, Rabiot in uscita: offerta folle per il francese (Di giovedì 11 marzo 2021) Calciomercato Juventus I dirigenti starebbero seriamente riflettendo sull’addio di Rabiot: pronto il sostituto La Juventus in estate potrebbe cedere molti giocatori, per comprarne altrettanti, in modo da dar vita ad un nuovo ciclo. Soprattutto a centrocampo ci sarà una rivoluzione. Il primo sull’uscio della porta è Rabiot che pare sia molto stimato in Premier L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 11 marzo 2021)I dirigenti starebbero seriamente riflettendo sull’addio di: pronto il sostituto Lain estate potrebbe cedere molti giocatori, per comprarne altrettanti, in modo da dar vita ad un nuovo ciclo. Soprattutto a centrocampo ci sarà una rivoluzione. Il primo sull’uscio della porta èche pare sia molto stimato in Premier L'articolo proviene da Inews.it.

