Antibo ricoverato in terapia intensiva a Palermo

Salvatore Antibo è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale civico di Palermo a causa di una embolia polmonare. A darne notizia è la sindaca di Altofonte, Angela De Luca, in un post su Facebook. "Ho appreso la notizia che il nostro campione Salvatore Antibo si trova ricoverato in terapia intensiva a causa di un'embolia polmonare. La situazione è molto critica. Siamo tutti vicini alla famiglia in quest'altra prova. Forza Totó!", scrive la prima cittadina di Altofonte, città che ha dato i natali al 59enne ex mezzofondista italiano, argento olimpico nei 10.000 metri ai Giochi di Seoul nel 1988 e campione europeo dei 5.000 e 10.000 metri a Spalato nel 1990.

