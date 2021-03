A Doha dopo un anno di stop Federer si ferma ai quarti: 'Ma è un ritorno positivo' (Di giovedì 11 marzo 2021) Al ritorno in campo dopo oltre un anno di stop per le due operazioni al ginocchio (ieri vittorioso all'esordio), Roger Federer si ferma nei quarti del 'Qatar Exxon Mobil Open', torneo Atp 250 dotato ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 11 marzo 2021) Alin campooltre undiper le due operazioni al ginocchio (ieri vittorioso all'esordio), Rogersineidel 'Qatar Exxon Mobil Open', torneo Atp 250 dotato ...

