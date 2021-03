Ultime Notizie Roma del 10-03-2021 ore 18:10 (Di mercoledì 10 marzo 2021) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno ancora emergenza a vedere in primo piano La presidente della commissione europea Ursula von der leyen annunciato di avere il negoziato l’acquisto di ulteriori 4 milioni di dati di vaccino con le aziende produttrici a partire da Dio In The Fighter Oltre a quanto già previsto nel programma di consegna relativa al primo trimestre 2021 per Italia precisano fonti di Palazzo Chigi cioè equivale ad una quota aggiuntiva di 532000 dosi che saranno consegnate nelle Ultime due settimane di Marte che aiuterà ad affrontare l’emergere di nuovi contatti e varianti la ministra dell’interno lamorgese sottolinea che bisogna scongiurare che la criminalità organizzata allunghi le mani sulla catena di distribuzione dei vaccini perché sarebbe inaccettabile sul piano morale è ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 10 marzo 2021)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno ancora emergenza a vedere in primo piano La presidente della commissione europea Ursula von der leyen annunciato di avere il negoziato l’acquisto di ulteriori 4 milioni di dati di vaccino con le aziende produttrici a partire da Dio In The Fighter Oltre a quanto già previsto nel programma di consegna relativa al primo trimestreper Italia precisano fonti di Palazzo Chigi cioè equivale ad una quota aggiuntiva di 532000 dosi che saranno consegnate nelledue settimane di Marte che aiuterà ad affrontare l’emergere di nuovi contatti e varianti la ministra dell’interno lamorgese sottolinea che bisogna scongiurare che la criminalità organizzata allunghi le mani sulla catena di distribuzione dei vaccini perché sarebbe inaccettabile sul piano morale è ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Convocata nel pomeriggio a Palazzo Chigi la cabina di regia del Governo, che si riunirà per valutare le ulteriori m… - fanpage : L'Unione Europea boccia il vaccino russo - repubblica : Coronavirus nel mondo: i decessi superano quota 2,6 milioni. Brasile, quasi duemila morti in un giorno: è record: … - sole24ore : #Coronavirus, in Italia altri 22.409 casi e 332 vittime ?? - gazzettadegliau : Covid: 22.409 positivi nelle ultime 24 ore, 332 le vittime - Sanità - -