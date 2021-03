Ue | Gozi | ' Europa del futuro con più partecipazione cittadini'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Gozi Europa

Il Tempo

Secondo, "la dichiarazione politica di maggio 2022 dovrà indicare l'che vogliamo nei prossimi 15 anni e avviare una riforma dei trattati e delle politiche europee che restituisca all'Ue ......a una forza del futuro della quale beneficerà non solo l'Italia ma anche il nostro ruolo in. ... Lo ha detto Sandronel corso del dibattito 'Per Renew Europe in Italia' con Benedetto Della ...Condividi questo articolo:Roma, 10 mar. (Adnkronos) – “Oggi apriamo un nuovo capitolo della storia europea: con la Conferenza sul futuro dell’Europa diamo vita a un processo democratico che dovrà port ...Lo afferma Sandro Gozi, europarlamentare di Renew Europe, che aggiunge: "La storia ci offre l'opportunità di seguire l'esempio dei nostri padri fondatori e di essere le figlie e i figli rifondatori di ...